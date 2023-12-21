Заммэра Ракова сообщила о расширении перечня работающих по новому стандарту экстренной помощи стационаров в Москве

Все крупнейшие стационары Москвы перейдут на новый стандарт экстренной медпомощи С первых месяцев 2024 года все 20 ведущих многопрофильных стационаров столицы перейдут на новые стандарты экстренной медпомощи, рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
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