Заммэра Ракова сообщила о расширении перечня работающих по новому стандарту экстренной помощи стационаров в Москве

Все крупнейшие стационары Москвы перейдут на новый стандарт экстренной медпомощи С первых месяцев 2024 года все 20 ведущих многопрофильных стационаров столицы перейдут на новые стандарты экстренной медпомощи, рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.