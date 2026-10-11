В Подмосковье задержали челябинца за кражу денег у бойца СВО

В Московской области задержан 22-летний житель Челябинской области по подозрению в хищении средств у участника специальной военной операции, дело расследуется по части 4 статьи 159 УК РФ о мошенничестве в особо крупном размере.
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