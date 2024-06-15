«Даллас» одержал первую победу в финальной серии НБА и не позволил «Бостону стать чемпионом

«Даллас» уничтожил «Бостон’ с разницей в 38 очков и сократил отставание в серии. В Далласе (штат Техас , США) завершился четвертый матч финальной серии плей-офф НБА, в котором «Даллас Маверикс» принимал «Бостон Селтикс».