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В субботу в Крыму до 10 градусов тепла

В субботу в Крыму до 10 градусов тепла

Симферополь, 25 декабря. Крыминформ. В Крыму сегодня до 10 градусов тепла. Ночью и утром на полуострове ожидаются мокрый снег, снег, местами очень сильные осадки, сильное отложение мокрого снега, гололедица; порывы ветра до 25 метров в секунду.

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