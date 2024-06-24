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Veronika.Avgurova

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Гороскоп на 24.06.2024. Успехи Овнов, трудности Тельцов, перспективы Близнецов и другие прогнозы.

Гороскоп на 24.06.2024. Успехи Овнов, трудности Тельцов, перспективы Близнецов и другие прогнозы.

Знак зодиака Овен может ожидать насыщенного дня, наполненного положительными событиями. Астрологические небеса пророчат этому знаку сильные союзы и уверенные шаги на пути к успеху.

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