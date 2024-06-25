Жителей Ялты просят убирать какашки за своими собачками

Дважды в день – утром и вечером – владельцы животных выгуливают питомцев вблизи городских пляжей. Проинспектировавшая в прошедшие выходные пляжи Ялты глава города Янина Павленко выявила проблему – собаки гадят на подходах к пляжам.
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