Российский военкор отреагировал на санкции со стороны Зеленского

Санкции президента Украины Владимира Зеленского напоминают выговор душевнобольного человека. Такое мнение в своем Telegram-канале высказал российский военный корреспондент Александр Сладков, комментируя введенные против него ограничения.
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