Андрей Бочкарёв: Завершена надвижка главного пролета пересадочного моста на станции «Текстильщики» БКЛ метро

На станции «Текстильщики» БКЛ завершена надвижка главного пролета пересадочного моста Завершено установление металлических конструкций главного пролета пешеходного моста, соединяющего станции метро “Текстильщики” Большой кольцевой и Таганско-Краснопресненской линий.
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