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Отголоски советского прошлого, которые никак не вывести из жизни многих

Отголоски советского прошлого, которые никак не вывести из жизни многих

Времена дефицита товаров и отсутствия информации о сути вещей, свойственные эпохе СССР, остались далеко позади.

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Комментарии
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Александр Ткаченко
России запад не указка! То что жрут там, это по большей части от нищеты. Можно подумать диетологи в СССР были тупее западных. Мы как то своим умом привыкли жить и питаться. В Сибирские морозы свой суп пюре можете засунуть себе в знаете куда и зимой ходить босиком по тёплому ковру куда как приятней чем обутому по ламинату Русские привыкли дома разуваться, а не топтаться обутым. Так что афтар не тебе осуждать русские привычки из СССР.
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