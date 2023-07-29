Отголоски советского прошлого, которые никак не вывести из жизни многих

Александр Ткаченко

России запад не указка! То что жрут там, это по большей части от нищеты. Можно подумать диетологи в СССР были тупее западных. Мы как то своим умом привыкли жить и питаться. В Сибирские морозы свой суп пюре можете засунуть себе в знаете куда и зимой ходить босиком по тёплому ковру куда как приятней чем обутому по ламинату Русские привыкли дома разуваться, а не топтаться обутым. Так что афтар не тебе осуждать русские привычки из СССР.