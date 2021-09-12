Сбер открыл регистрацию на конференцию по искусственному интеллекту AI Journey

Объявлены даты международной онлайн-конференции по искусственному интеллекту и анализу данных Artificial Intelligence Journey 2021 (12+): она состоится10–12 ноября 2021 года.
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