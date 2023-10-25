Шойгу: обстановка в зоне СВО говорит об уменьшении возможностей ВСУ

Глава Министерства обороны России Сергей Шойгу в ходе общения с военнослужащими группировки "Восток" заявил, что обстановка в зоне спецоперации говорит о том, что у Вооруженных сил Украины (ВСУ) остается все меньше возможностей, передает РИА Новости.