БлокнотРУ Киевский режим, радостно предложивший Дональду Трампу разрабатывать украинские недра взамен на продолжение военной помощи (было это еще до звонка американского президента в Кремль) решил, похоже, пойти на попятную.
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