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Зеленский зовет Китай на помощь: украинцы пытаются сменить ориентацию с Вашингтона на Пекин

Зеленский зовет Китай на помощь: украинцы пытаются сменить ориентацию с Вашингтона на Пекин

БлокнотРУ Киевский режим, радостно предложивший Дональду Трампу разрабатывать украинские недра взамен на продолжение военной помощи (было это еще до звонка американского президента в Кремль) решил, похоже, пойти на попятную.

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Комментарии
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y
ykovl1957
зе считает, что китайцы Мотор-сич забыли?
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