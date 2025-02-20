Не хочу никого расстраивать, но шансы на то, что Евросоюз как-то вдруг распадется, или расколется по идеологическому принципу, после чего тем более рассыплется, равны приблизительно нулю.
Евросоюз не распадется, это ошибка
Комментарии
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alik3456 Джексон
Евросоюз , не распадётся, он сдохнет...
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21 час.
саша пупкин
Какая нахрен выборная элита??? Какая экономическая экспансия??? Какая военная экспансия?? Вы о чем????
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20 час.
ПРОСТО ВАЛЕРИЙ
Автор, похоже, принимает какие-то вкусняшки от евросоюза. Уверенности в том, то это химическое недоразумение сохранится нет даже у отдельных лидеров стран союза (мелкобритания тому яркий пример), а тут - бац! "цикломир" сказал :"ес-был-ес-есть-ес-будет!" и точка! Кто такой этот цикломир, и с какого перепугу он решает за всю европу?
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20 час.
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