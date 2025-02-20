Евросоюз не распадется, это ошибка

ПРОСТО ВАЛЕРИЙ

Автор, похоже, принимает какие-то вкусняшки от евросоюза. Уверенности в том, то это химическое недоразумение сохранится нет даже у отдельных лидеров стран союза (мелкобритания тому яркий пример), а тут - бац! "цикломир" сказал :"ес-был-ес-есть-ес-будет!" и точка! Кто такой этот цикломир, и с какого перепугу он решает за всю европу?