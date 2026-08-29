Очень-очень спорно.«Краснодар» продолжает идти в олимпийском режиме — клуб выдал уже 6 побед из 6 на старте сезона в РПЛ! На этот раз футболисты Мусаева обыграли «Ростов» в матче: встреча прошла на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре и завершилась со счетом 1:0.