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«Краснодару» Галицкого помогли судьи? Очень спорные решения — разбираем

«Краснодару» Галицкого помогли судьи? Очень спорные решения — разбираем

Очень-очень спорно.«Краснодар» продолжает идти в олимпийском режиме — клуб выдал уже 6 побед из 6 на старте сезона в РПЛ! На этот раз футболисты Мусаева обыграли «Ростов» в матче: встреча прошла на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре и завершилась со счетом 1:0.

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