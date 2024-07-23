Во Франции отреагировали на решение не пустить российский фрегат в порт

Отказ пустить российский фрегат «Штандарт» в порт Бреста показал слабость властей Франции. Так на решение Парижа отреагировал глава ассоциации помощи морякам «Mor Glaz» Жан-Поль Элькан в беседе с РИА Новости.
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