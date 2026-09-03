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Регионы России

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Росатом и Казахстан подписали контракт на строительство АЭС «Балхаш»

Росатом и Казахстан подписали контракт на строительство АЭС «Балхаш»

Получение лицензии и начало строительства АЭС ожидается в 2027 году. Ввод в эксплуатацию планируется в течение десяти лет.

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