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«Реал» контактировал с «Ривером» по Мастантуоно. Скауты «Мадрида» сравнивают 16-летнего хавбека с Вальверде

Мадридский клуб уже контактировал с клубом из Буэнос-Айреса о возможном трансфере 16-летнего аргентинца, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

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