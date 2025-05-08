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Нидерланды готовятся к возможному вооруженному конфликту с Россией

Нидерланды готовятся к возможному вооруженному конфликту с Россией

В Нидерландах готовятся к возможному военному конфликту с Россией. Об этом сообщила газета Politico, ссылаясь на слова директора голландского военного разведывательного агентства MIVD, вице-адмирала Питера Ризника.

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