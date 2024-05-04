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Французский полковник объяснил перспективы ВС РФ под Часов Яром

Французский полковник объяснил перспективы ВС РФ под Часов Яром

Украинские военные под Часов Яром в затруднительном положении, так как оставление позиций под натиском ВС РФ откроют путь к освобождению Россией Краматорска, уверен полковник французской армии в отставке Мишель Гойя.

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