Французский полковник объяснил перспективы ВС РФ под Часов Яром

Украинские военные под Часов Яром в затруднительном положении, так как оставление позиций под натиском ВС РФ откроют путь к освобождению Россией Краматорска, уверен полковник французской армии в отставке Мишель Гойя.
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