Администрация Волгоградской области: При сходе поезда пострадали 52 человека При ДТП с поездом и КамАЗом под Волгоградом пострадали 52 человека, уточнили в официальном телеграм-канале администрации области.
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