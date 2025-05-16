Отличия новостроек и их плюсы

Многие привыкли называть новостройками все дома, которые были построены не так давно. Существует ли вообще какая-то разница, какой многоквартирный дом считать первичным объектом? Подобное имеет весомое значение для тех граждан, которые планируют приобретать квартиру в кредит.
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