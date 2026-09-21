Житель ДНР обнаружил грязную тряпку в паштете, купленном в магазине в Розовке К счастью, перед употреблением тряпкосодержащий продукт был разрезан и удалось вовремя обнаружить зеленый «сюрприз».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- LD Россиянам нужно в...
- IV ⚡️У бывшего мэра ...
- ИК В Госдуме отказал...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым