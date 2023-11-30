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Сгоревший в Алматы хостел принадлежит Халык Банку

Сгоревший в Алматы хостел принадлежит Халык Банку

Подробности озвучили в пресс-службе акимата Алматы, передает inAlmaty.kz. Сообщается, что хостел открыли полтора месяца назад, помещение принадлежит Халык банку, как залоговое имущество, которое банк сдал в аренду.

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