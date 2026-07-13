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Аргументы недели

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Губернатор Солодов ужесточил правила привлечения иностранных рабочих на Камчатке

Губернатор Солодов ужесточил правила привлечения иностранных рабочих на Камчатке

На Камчатке продолжили закручивать гайки в миграционной сфере. Очередной пакет решений, утверждённый на региональной комиссии, направлен на жёсткое наведение порядка и защиту местных жителей от неудобного соседства.

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