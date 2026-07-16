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Названы причины возможного массового ухода грузоперевозчиков с рынка

Названы причины возможного массового ухода грузоперевозчиков с рынка

В 2026 году российский рынок могут покинуть около 10-13 тысяч транспортных компаний. Причины возможного массового ухода грузоперевозчиков назвала «Известиям» партнер практики инвестиционно-банковских услуг международной юридической фирмы White Stone Татьяна Бровкина.

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