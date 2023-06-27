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«Лейкерс» собираются повторить любое предложение Остину Ризву и сохранить игрока (Марк Стейн)

«Лейкерс» твердо нацелены сохранить в команде легкого форварда Остина Ризва. Как сообщает инсайдер Марк Стейн, «озерники» собираются повторить любое предложение игроку на рынке свободных агентов.

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