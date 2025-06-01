Сумская мясорубка не началась, а уже проиграна: ВСУ теряют опорные пункты один за другим Юлия СоколоваРоссийская армия продолжает уверенное наступление по всей линии фронта, демонстрируя небывалую интенсивность операций.
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