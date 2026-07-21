Археологи обнаружили древний фрагмент текстиля в затопленном поселении Гран-Карро в Италии

Кусочек ткани найден среди обугленных остатков здания, относящегося к времени заселения поселения. Хотя специализированный анализ пока не проведен, уже можно оценить тонкость плетения, свидетельствующую о высоком мастерстве ремесленников, проживавших на этой территории почти три тысячи лет назад.