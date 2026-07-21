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Регионы России

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Археологи обнаружили древний фрагмент текстиля в затопленном поселении Гран-Карро в Италии

Археологи обнаружили древний фрагмент текстиля в затопленном поселении Гран-Карро в Италии

Кусочек ткани найден среди обугленных остатков здания, относящегося к времени заселения поселения. Хотя специализированный анализ пока не проведен, уже можно оценить тонкость плетения, свидетельствующую о высоком мастерстве ремесленников, проживавших на этой территории почти три тысячи лет назад.

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