Политолог о российской Конституции: «Показывает поступательное развитие нашей страны»

12 декабря в России отмечается День Конституции. Почему сейчас этот праздник особенно важен для населения страны, рассказал политолог, член Экспертного клуба «Дигория» Георгий Забаринский:«Принятая в 1993 году первая редакция Конституции во многом предопределила вектор развития России на десятилетия.