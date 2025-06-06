В Турции обнаружен редкий бронзовый шлем

Редкий бронзовый шлем возрастом 3300 лет, обнаруженный в центральной Турции, пролил свет на замечательную информацию об одной из самых могущественных, но часто упускаемых из виду цивилизаций древнего мира — Хеттской империи.
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