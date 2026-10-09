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«Меня бы отправили домой первым рейсом, если бы отстранили». Интервью судьи того самого матча ЧМ Парагвай — Франция

«Меня бы отправили домой первым рейсом, если бы отстранили». Интервью судьи того самого матча ЧМ Парагвай — Франция

Поговорили с Ильгизом Танташевым.Сборная Узбекистана этим летом впервые выступила на чемпионате мира — бесславно: три поражения с общим счетом 2:11.

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