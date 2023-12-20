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Парламентская газета

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Отцов хотят назначить ответственными за демографию в стране

Отцов хотят назначить ответственными за демографию в стране

Снизить пенсионный возраст для многодетных отцов на один год за каждого ребенка, ввести отцовский капитал и освободить пап трех и более детей до 16 лет от призыва и мобилизации предложили в Общественной палате России.

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