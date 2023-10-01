Экс-президент "Локомотива" Наумов: не думаю, что у "Зенита" глубокий кризис

Бывший президент московского "Локомотива" Николай Наумов прокомментировал поражение петербургского "Зенита" в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Оренбурга", отметив, что клуб с берегом Невы не находится в глубоком кризисе, передает Vprognoze.
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