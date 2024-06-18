Рособоронэкспорт представит в Кронштадте три вида морских дронов

Международный военно-морской салон пройдет с 19 по 23 июня Рособоронэкспорт (входит в Ростех) на выставке «Флот-2024», которая пройдет на этой неделе в Кронштадте, впервые представит новейшие образцы российских безэкипажных катеров.
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