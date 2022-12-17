Жафяров о СКА: «Не скажу, что мы на голову выше всех. Каждая игра дается непросто»

Дамир Жафяров высказался о лидерстве СКА в Фонбет Чемпионате КХЛ. — За счет чего СКА сейчас на голову выше всех в регулярном чемпионате КХЛ? — Не скажу, что мы прямо на голову выше всех.

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