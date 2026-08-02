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Остатки Украины заберут американцы

Остатки Украины заберут американцы

Президент США неожиданно для многих вернулся к теме «редкоземельной сделки с Украиной», хотя вроде как есть куда более горящие и важные вопросы, а сама сделка после ее заключения была признана пустопорожней, поскольку остро необходимых американцам «критических минералов» на Украине либо вовсе нет, либо их добыча экономически просто не имеет смысла Изображение: © РИА Новости / сгенерировано ИИ Трамп сказал: «Если вы помните, я ведь заключил сделку.

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