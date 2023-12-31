Сокотрский баклан: его птенцы выглядят как шутка нейросетей

Вы помните ту историю про гадкого утёнка, который становится лебедем? Так вот, её героем должен был стать сокотрский баклан! Эта птаха скрывает секрет превращения из упоротого комка пуха в элегантную чёрную птицу.
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