Президент США Дональд Трамп заявил, что его решение об отмене части санкций против России пойдёт на пользу всему миру.
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