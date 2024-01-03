В Красноярске в «Гремячей гриве» появились уникальные огромные наушники

В эко-парке «Гремячая грива» появился уникальный уличный экспонат в виде огромных наушников. Его создали в музее науки «Ньютон-парк», а работает он за счет преобразования механической энергии в электрическую.
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