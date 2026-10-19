Кадр из мультсериала «Симпсоны»Персонаж «Симпсонов» Апу Нахасапимапетилон снова заговорил, он молчал почти 10 лет.
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