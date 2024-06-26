Европейская комиссия обнаружила нарушение антимонопольного законодательства в Microsoft

Европейский регулирующий орган, Европейская комиссия, провела расследование в отношении крупнейшей в мире технологической компании Microsoft и установила, что она нарушила антимонопольное законодательство ЕС.
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