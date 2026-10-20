“National Democrats are making a million-dollar bet on David Jolly, the Democratic nominee for governor of Florida, as they hope to put back in play the once crucial swing state,” the Wall Street Journal reports.
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