Пункт-А
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Пункт-А

45 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

В Астрахани «Лада» опрокинула машину скорой помощи. В медбригаде есть пострадавшие

В Астрахани «Лада» опрокинула машину скорой помощи. В медбригаде есть пострадавшие

А всё из-за того, что кто-то не захотел уступить дорогу. Вчера в Астрахани в 04:20 на ул. Гилянская, 25-летний мужчина, находившийся за рулем «Лады Гранта», не уступил дорогу машине скорой помощи, которой управлял 69-летний мужчина.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх