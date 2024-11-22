В Астрахани «Лада» опрокинула машину скорой помощи. В медбригаде есть пострадавшие

А всё из-за того, что кто-то не захотел уступить дорогу. Вчера в Астрахани в 04:20 на ул. Гилянская, 25-летний мужчина, находившийся за рулем «Лады Гранта», не уступил дорогу машине скорой помощи, которой управлял 69-летний мужчина.