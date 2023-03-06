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Алексей Червоткин: «Если вновь придется выступать под нейтральным флагом – да, я буду. Век спортсмена недолог»

Российский лыжник Алексей Червоткин готов выступать под нейтральным флагом. Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) заявлял о возможном допуске российских спортсменов к соревнованиям в нейтральном статусе.

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