МИД РФ: О пострадавших при крушении самолета DHL в Литве россиянах не сообщалось

О пострадавших из-за крушения самолета компании DHL в Литве граждан России информации нет. Об этом в понедельник, 25 ноября, сообщил ситуационно-кризисный центр Министерства иностранных дел РФ в телеграм-канале.
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