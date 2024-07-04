"Тебя он послушает". Турки обратились к Путину с важной просьбой

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился с президентом России Владимиром Путиным в Астане, столице Казахстана, куда он отправился для участия в 24-м саммите глав государств Шанхайской организации сотрудничества.
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