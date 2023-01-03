И ПРО ЭТО

17 633 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Элеонора Коган
    Свекровь стерва, разве ж не ясно?А муженёк подпевала, маменькин сынок, семью свою не бережёт.«Звони и благодар...
  • Элеонора Коган
    А может, свекровь жадная?«Звони и благодар...
  • Irina Krasnova
    Невестка - жуткая, гнилая и алчная.  Мать мужа видит её насквозь!«Звони и благодар...

Восьмилетняя внучка все еще спит с родителями. «Нам так удобно!» — заявляет невестка

Восьмилетняя внучка все еще спит с родителями. «Нам так удобно!» — заявляет невестка

— У меня такое просто в голове не укладывается! – вздыхает шестидесятилетняя Тамара Олеговна. – Внучке восемь лет скоро, а она до сих пор спит с родителями! В двухкомнатной квартире, где они живут втроем! А у ребенка даже своей кровати нет, хотя условия позволяют выделить ей и целую отдельную комнату… Проблема в том, что невестке нужен «зал» - как же без него-то? А вдруг гости придут, где их встречать? Сыну Тамары Олеговны Борису тридцать пять, со своей семьей, женой Галиной и почти восьмилетней дочерью, он живет отдельно.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх