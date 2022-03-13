Корда о том, что дважды не подал на матч с Надалем: «У меня нет сожалений. Сейчас он лучший игрок в мире, один из лучших»

Себастьян Корда прокомментировал поражение от Рафаэля Надаля на «Мастерсе» в Индиан-Уэллс. Испанец во втором круге победил 6:2, 1:6, 7:6.

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