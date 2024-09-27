Кардиолог Соколов рассказал о мерах профилактики сердечных заболеваний

Важно правильное питание Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний включает в себя питание, физическую активность, отказ от курения и контроль уровня стресса, рассказал РИАМО врач-кардиолог АО «Медицина» Денис Соколов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии