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Живая Кубань

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Военный транспортник США, вылетевший из Риги, внезапно приземлился во Внуково

Военный транспортник США, вылетевший из Риги, внезапно приземлился во Внуково

Военный транспортник США, вылетевший из Риги, внезапно приземлился во ВнуковоУтром 25 августа московский аэропорт Внуково принял необычный рейс — на его взлётно-посадочную полосу приземлился американский военно-транспортный самолёт Boeing C-17 Globemaster III.

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