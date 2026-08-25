Военный транспортник США, вылетевший из Риги, внезапно приземлился во Внуково

Военный транспортник США, вылетевший из Риги, внезапно приземлился во ВнуковоУтром 25 августа московский аэропорт Внуково принял необычный рейс — на его взлётно-посадочную полосу приземлился американский военно-транспортный самолёт Boeing C-17 Globemaster III.
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